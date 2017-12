Equalizer (recenze Blu-ray)

Robert McCall je takový hodný strejda od vedle. Každý den s láskou vstává do amerického ekvivalentu Hornbachu, kde ho všichni milují, všichni se smějí jeho sympatickému humoru a kde mu jde práce od ruky, jako by se pro ni narodil. Ve strohém bytu má jeden talíř s jedním příborem a plnou knihovnu literatury, kterou se po nocích prokousává ve své oblíbené jídelně. Je to docela nenápadný pán, usměvavý, ale uzavřený do sebe. Že se jedná o tikající bombu, si lidé zpravidla uvědomují až v okamžiku, kdy jim láme vazy. Proč? Protože je Equalizer. Protože jeho smyslu pro spravedlnost, morální hodnoty a sociální zodpovědnost těžko rozkážete a pokud vás uvidí, jak některé z těchto pravidel porušujete, seřeže vás jako psa. Přinejlepším.

Denzel Washington se pro podobné role v revenge thrillerech narodil a není proto divu, že mu ta v remaku televizního seriálu z osmdesátých let výtečně sedne. Není to o fyzických proporcích, ostatně Washington pokulhává, jako by před týdnem prošel infarktem, a přes pásek od kalhot se mu občas přehoupne patřičně oteklý pupánek. Síla Equalizera jako postavy netkví ve schopnosti naporcovat lidské hrdlo na patnáct způsobů, ačkoli se napříč filmem několikrát hodí. Spočívá ve Washingtonově herecké ekvilibristice mezi pohledem zatraceného a životem zkoušeného muže, a zabijáka, který je schopen otvírákem na víno zlikvidovat ochranku průměrného ruského gangstera. Veškeré postavy kolem sebe dovede jediným pohledem prohlédnout skrz naskrz a jako správně hodný strýček jim pomáhá s problémy. Ostatně proto se kolem něho jednoho dne rozeběhne kolotoč krvavých událostí. To když se rozhodne, že si prostitutka, s níž se vídá ve své oblíbené jídelně, zaslouží vysvobodit ze spárů ruské mafie.

Režisér Antoine Fuqua v takových momentech vytahuje z rukávů esa v podobě nekompromisní brutality a z hlediska choreografie postav i kamery skvěle odvedených akčních sekvencí. Je jich ovšem pouze pár a ačkoli jsou všechny výborné, občas si člověk při více než dvouhodinové (!!!) stopáži říká, že k nim mohlo všech těch nostalgických pokukování smutného Washingtona vést jen polovina. Ne, že by měl Equalizer problémy s tempem. I přes vleklou stopáž je veškerý timing precizní a divákovi se nestane, že by si u nějaké scény zívnul. Ale od oldschoolového revenge thrilleru bych čekal, že bude mít za hodinu a půl odkrouháno. Doslova.

Equalizer je každopádně výborný. V jednoduchosti je síla a přímočarost, se kterou Fuqua rozjíždí dějovou linii, je sympatická. Film si na nic nehraje, moc dobře si uvědomuje, proč jste si ho pustili a pokaždé, když už to vypadá, že budete jenom sledovat Denzela Washingtona, jak rozdává radost a morální poučky, dostanete parádní tlučbu. Její vrchol si Fuqua nechal do samotného finále, takže vás žádné zklamání á la “bombastická otvíračka byla lepší než celý zbytek filmu”, což se poslední dobou stává snad každému druhému blockbusteru, nečeká. Závěrečná řežba v Home Martu má koule a je nehorázně stylová. Nejen za ní si Fuqua zaslouží metál. A dvojku, která prý bude. Já se na ni těším. Na sledování Denzela Washingtona, kterak ladně a s obdivuhodnou vynalézavostí likviduje nepřátele, je něco impozantního.

Technické provedení

Na Blu-ray tenhle ničitel dorazil v nadprůměrném přepisu jak po stránce obrazové, tak po stránce zvukové. Video má dostatečný datový tok k tomu, aby se vyhnulo jakýmkoli známkám komprese a poradí si i s datově náročnějšími scénami bez újmy. Jestli mám k obrazu, který je obdivuhodně konzistentní, nějaké výhrady, pak je to k ostrosti – dovedu si představit jak vyšší ostrost, tak o něco detailnější drobnokresbu. Ale nenechte se zvyklat hnidopišstvím, Equalizer vypadá výborně. Skvěle si rozumí s nočními scénami (což je valná část filmu), ve kterých vykazuje referenční stínokresbu. Šumu se přitom vyhýbá jak čert kříži. Equalizer sází na jemnější svícení, takže nečekejte vysoký kontrast. V jemnosti obrazu vlastně obrázek připomíná starý dobrý film. Jen mu chybí zrno. Barevná věrnost je samozřejmostí (tedy alespoň co mohu soudit dle matných vzpomínek z kinoprojekce) a jakékoli barevné i jasové přechody přepis zvládá na jedničku. Nebýt té ostrosti, jedná se o referenční materiál.

Osmikanálové DTS-HD MA o sobě většinou nedává ve velkém vědět. Dialogy kreslí pěkně, dynamický hudební podkres si užívá a do surroundů se pouští citelně až v akčních scénách. Jinak se spoléhá na nepatrné pobrnkávání ambientních zvuků velkoměsta, které pěkně dokreslují kulisu, ale povětšinou je člověk skoro nevnímá (což rozhodně není známka nekvality). Kdy zadní kanály vnímat začnete, je během akčních sekvencí. Třeba jako ty, v nichž Equalizer svou “destruction vizí” přelétá místností a postupně počítá, jak a za jak dlouho zlikviduje své nepřátele. Drásavé kytarové riffy protínají syntetické zvukové efekty a na krátko se kolem diváka otevírá úplně jiný zvukový prostor, plný dynamických přechodů a surroundových taškařic jak z nějakého demo materiálu.

Těžké zbraně však tenhle mix vytahuje až ve finále, kdy k veškeré výše zmíněné parádě přidává i fantastické hrátky s lokalizací jednotlivých postav při přestřelkách. Během těch vám budou obývákem doslova létat kulky, protože se zvukový mix snaží udržovat prostor i napříč střihem. Jakmile tedy někdo za vaším pravým ramenem vystřelí, bude odtamtud střílet i při přesunu z jedné části scény do druhé. Jednak to filmu pomáhá k přehlednosti, protože se uceluje prostor, druhak to zní šíleně skvěle a zábavně. Zvukoví mistři se v závěrečné sekvenci nebáli do surroundů pořádně opřít a výsledek zní bombasticky.

A aby bylo jasno, při onom obrovském výbuchu cisteren před samotným finále vám subwoofer provětrá obývák prudčeji než podzimní vichřice.

Bonusy

Bonusová výbava vypadá na první pohled nabušeně, ve výsledku si z ní ale bohužel nic neodnesete. Vlastně mi její sledování přišlo jako ztráta času. Zpravidla sedmiminutové spoty působí jako klasický promomateriál, který neustále omílá ty samé záběry ze zákulisí a po obsahové stránce nemá co nabídnout. Z bonusů proto doporučuji akorát “Home Mart”, což je “reklama” na Home Mart poskládaná z Equalizerových zabijáckých triků (k nimž samozřejmě používá výhradně nástroje z tohoto obchodu). Je to svižné a vtipné.

O něco nadějněji to vypadalo s “Vengeance mode”, který sledování filmu prokládá vstupy s Denzelem Washingtonem a Antoinem Fuquou. I z tohoto bonusu se však vyklube nicneříkající ztráta času, v níž oba pouze představují jednotlivé postavy, prostředí nebo motivace, jež člověk může vyčíst z děje sám. Navíc se i tady opakují materiály ze zákulisí. Těch tvůrci očividně moc neměli, a tak jsou bonusy informačně chudé.

