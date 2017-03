Dolby vyvíjí softwarovou verzi Dolby Vision

Od svého vydání vyžadovala technologie Dolby Vision specializovaný čip v televizích a přehrávačích. Její výrobce však vyvinul komplexní softwarovou implementaci, která pomůže přenést formát Dolby Vision na více zařízení, například konzole PlayStation nebo Xbox.

Otevřený formát HDR10 byl už od počátku firmwarovou/softwarovou implementací, prémiovější HDR formát Dolby Vision však má některé vlastnosti, které od přehrávacích a zobrazovacích zařízení vyžadovaly více.

Konkrétně jde o to, že Dolby Vision „mapuje“ obsah podle jedinečné charakteristiky displeje (maximální jas, barevná škála, a podobně) za účelem optimalizace diváckého zážitku z HDR. Dolby uvádí, že v tento koncept v minulosti vyžadoval „TV založenou na čipsetu“ nebo „TV založenou na tzv. FPGA.“ Ovšem nyní to vypadá, že společnost vyvinula plnou implementaci postavenou na softwaru.

To v zásadě znamená, že by technologie Dolby Vision mohla být potenciálně přidána do dosavadních zařízení, jako jsou herní konzole PlayStation a Xbox One, stejně jako do přehrávacích zařízení, jako je Apple TV či Nvidia Shield.

Pro některé funkce – třeba softwarové dekódování HEVC – je sice potřeba dost výpočetního výkonu, Dolby však uvádí, že některá z nejvýkonnějších přehrávacích zařízení by to teoreticky mohla zvládnout.

Zdroj: FlatpanelsHD