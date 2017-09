Bude snímač Samsungu Galaxy S9 zvládat tisíc snímků za vteřinu?

Jihokorejský web ETNews informoval o tom, že Samsung chystá vlastní snímač fotoaparátu s maximální rychlostí 1 000 fps. Podobný, jako mají modely Xperia XZ1 a XZ1 Premium od Sony.

Pokud je tato spekulace pravdivá, pak by masová produkce snímače mohla začít v listopadu, což by Samsungu nabízelo dostatek času na to, aby jej stihl namontovat do vlajkové lodi pro první půlrok 2018, modelu Galaxy S9, který by podle současných spekulací měl být uveden už v lednu.

Vlastní řešení Sony pro výše zmíněné telefony je vybaveno technologií trojitého snímání obrazu. Podle analytiků je jasné, že Samsung nebude „opisovat“ (navíc tuto technologii již beztak chrání nějaký patent) a vydá se trochu jiným směrem (možná směrem dvojitého snímání obrazu).

Další spekulace o Samsungu Galaxy S9 hovoří o 5,8palcovém displeji typu Infinity, čipsetu Snapdragon 845 či čtečce otisků prstů integrované přímo pod displejem. Zároveň je možné, že zařízení bude vybaveno také bezokrajovým displejem, dostupným u Essential Phone z dílny Andyho Rubina, což je zatím třeba brát s rezervou.

Zdroj: SamMobile