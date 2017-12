Blu-ray filmy na obzoru - #28, #29

Minulý týden přehled chystaných zahraničních Blu-ray titulů z technických důvodů nevyšel, dnes nás tedy čeká dvojnásobná porce! Celkem dvacet filmů: kultovní horory, divné komedie, blockbustery i vyloženě nepovedené snímky…

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, informace o datech vydání a výbavě disků se týkají regionu A, tedy amerického trhu. Většina titulů se sice objeví i v Evropě, někdy to ovšem může být s určitým zpožděním a také jazyková výbava se většinou liší. V regionu A se toho také děje poněkud víc, než u nás v „béčku“.

Pátek třináctého (1980)

Jedním ze zakladatelů slasher subžánru (aneb řekněme bezduchá vyvražďovačka) je kromě klasiky Halloween z roku 1978 také o dva roky mladší Pátek třináctého (Friday the 13th, FDb.cz), který odstartoval dnes už kultovní mnohadílnou sérii. Téměř třicet let starý film, ve kterém se ještě neobjevil „populární“ masový vrah Jason, vydává na Blu-ray 3. února 2009 studio Paramount v deluxe edici. Kromě původního mono zvuku bude k dispozici i nový Dolby TrueHD 5.1 mix, komentář režiséra a několik dokumentů v HD. Lze předpokládat, že se během příštího roku objeví i další filmy této série.

Donnie Darko (2001)

Donnie je chlapec, trpící vizemi o obrovském králíkovi, který se ho snaží dostat pod svůj zničující vliv. Aby tomu zabránil, dopustí se činů, které ho přivedou až na psychoterapii. Donnie prožívá příběhy, související s putováním v čase, s fundamentalistickými guru, osudem i machinacemi s vesmírem. Zní to divně? Kultovní sc-fi Donnie Darko (FDb.cz) také bezpochyby je divný film, přesto je považován za film s prakticky dokonalým scénářem a umisťuje se poměrně vysoko v žebříčcích oblíbenosti u diváků i odborné kritiky. Na Blu-ray vydává 10. února příštího roku studio Fox s dosud neupřesněno výbavou, má se ale jednat o sběratelskou edici, takže se dá předpokládat velké množství zajímavých bonusů.

Bokovka (2004)

Nezávislá, příjemná a lehce posmutnělá komedie o krizi středního věku, přátelství, ženách a dobrém vínu – přesně to je Bokovka (Sideways, FDb.cz). Nejen Paul Giamatti ve své životní roli, ale především skvělý scénář zaujal diváky i kritiku natolik, že byl film nominován na sedm Zlatých Glóbů a pět Oscarů (jednoho nakonec získal). Na Blu-ray vydává 3. února studio Fox s MPEG-4 AVC obrazem, DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem a dosud nespecifikovanými bonusy.

Eden Lake (2008)

Jedno z největších překvapení posledních let v rámci slasher / exploitation nechutností pochází z Velké Británie a stojí za ním teprve třicetiletý neznámý režisér James Watkins. Dějově nekompromisní a tematicky nekorektní příběh filmu Eden Lake se odehrává (překvapivě) u romantického křišťálového jezera, kolem kterého řádí (= vraždí) parta buranských výrostků. Pro fanoušky žánru povinnost! Na Blu-ray vydává 6. ledna The Weinstein Company (v Evropě o den dříve Optimum) s Dolby TrueHD 5.1 zvukem, rozhovory s režisérem a herci, pohledem do zákulisí a trailery.

Babylon A.D. (2008)

Francouzský režisér Mathieu Kassovitz si po temné kriminálce Purpurové řeky a vlažně přijatém hororu Gothika střihl sci-fi akci Babylon A.D. (FDb.cz) s Vinem Dieselem v hlavní roli. Obrazově efektní vize postapokalyptické budoucnosti (mix Blade Runnera, Šíleného Maxe a dalších kultů) bohužel trpí velmi špatným scénářem, na jehož záchranu jen Dieseleovo charisma nestačí. Na Blu-ray vydává 6. ledna studio Fox s MPEG-4 AVC obrazem a DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem, necenzurovanou verzi na dvouvrstvém 50 GB disku doplní celá řada dokumentů a také interaktivní BonusView mód.

Vanishing Point (1971)

Dodge Challenger 1970 se řítí rychlostí vyšší než vysokou z Denveru do San Franciska, za volantem bývalý policista a automobilový závodník Kowalski. Policie to nenechá hodlat jen tak… Kultovní snímek sedmdesátých let, nepřetržitá zběsilá jízda až k nevyhnutelnému konci, v podstatě jedna dlouhá automobilová honička – a přesto dokáže Vanishing Point (FDb.cz) zanechat nesmazatelný dojem v srdci každého diváka, který jen trochu ví, co je to touha po svobodě. Na Blu-ray vydává 24. února studio Fox v prodloužené verzi s DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem, komentářem režiséra, několika dokumenty a BonusView funkcionalitou.

Napoleon Dynamit (2004)

Tak trochu jiné americké městečko… Napoleon Dynamit (Napoleon Dynamite, FDb.cz) je nízkorozpočtový snímek s nenapodobitelnou atmosférou, retardovanými postavami a scénami, nad kterými budete jen nevěřícně kroutit hlavou. Nejedná se o komedii, u které byste se za břicho popadali, na druhý až třetí pokus ale dostane úplně jiný rozměr a bavit se budete královsky. Nelze zapomenout ani na velmi kvalitní výběr hudebního doprovodu. Na Blu-ray vydává 3. února studio Fox s MPEG-4 AVC obrazem, DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem a bonusovou výbavou, která by měla odpovídat existujícímu DVD vydání.

Serenity (2005)

Firefly je sci-fi seriál, sice kultovní, ale přesto předčasně ukončený. Serenity (FDb.cz) je celovečerní sci-fi film, odehrávající se ve světě Firefly. Za obojím stojí Joss Wheldon, známý především jako stvořitel dalšího oblíbeného seriálu – Buffy, přemožitelka upírů. Pro příznivce Firefly je Serenity povinností, „normální“ smrtelníci budou nejspíš tápat nejen v ději, ale i ve vztazích mezi postavami (obojí totiž odkazuje na seriál). Na Blu-ray vydává 30. prosince studio Universal na dvouvrstvém 50 GB disku s DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem, komentáři režiséra, scénáristy a herců, vynechanými scénami, prodlouženými scénami, BD-Live funkcionalitou (My Scenes Sharing) a dalšími bonusy.

My Name Is Bruce (2007)

Bruce Campbell proslul jako představitel démonobijce Ashe v legendární hororové sérii Smrtelné zlo. V hororové komedii My Name Is Bruce (FDb.cz) hraje sám sebe, tedy herce, natáčejícího svůj nový film. Skupinka teenagerů ho ale považuje především za Ashe a přemluví ho, aby jim pomohl zahnat starého čínského démona, devastujícího město. Bruce souhlasí, netuší ovšem, že se nejedná o výplod fantazie fanoušků jeho filmové postavy, ale o skutečnost… Na Blu-ray vydává 10. února Image Entertainment s MPEG-4 AVC obrazem a DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem, další výbava zatím nebyla oznámena.

Růžový panter (2006)

Růžový panter (The Pink Panther, FDb.cz) je remake stejnojmenného filmu ze stejnojmenné série s výtečným Peterem Sellersem v roli inspektora Clouseaua, kterého jistě není třeba dlouze představovat. Remake ovšem jako obvykle nesahá originálu ani po kotníky, částečně zásluhou režiséra Shawna Levyho a zhruba ve stejné míře také díky „výkonu“ komika Steva Martina v hlavní roli. Na Blu-ray vydává 20. ledna Sony Pictures s obvyklou výbavou (MPEG-4 AVC obraz, Dolby TrueHD 5.1 zvuk) a neupřesněnými bonusy.

King Kong (2005)

Peter Jackson, držitel Oscara za režii Pána prstenů, si splnil dětský sen, když znovu přivedl na filmové plátno King Konga (FDb.cz). Zatím poslední zpracování známého tématu se může pochlubit třemi Oscary, realistickými motion capture triky a úctyhodnou délkou více než tří hodin, přičemž hlavní inspirací byla samozřejmě nejslavnější černobílá verze z roku 1933. Na Blu-ray vydává 20. ledna studio Universal ve dvou verzích (púvodní a prodloužené) s DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem, komentářem režiséra a producenta, BD-Live výbavou (My Scenes Sharing) a dalšími bonusy.

Street Fighter: Poslední boj (1994)

Street Fighter: Poslední boj (Street Fighter, FDb.cz) je tak špatný film, až je zábavný. U „adaptací“ videoher se to stává často, ovšem tentokrát se jedná o naprostý vrchol nevkusu, amatérismu a filmařského neumětelství – možná proto, že slavná herní série Street Fighter je díky absenci jakéhokoliv děje prostě nezfilmovatelná. Jean-Claude Van Damme v hlavní roli je no comment a nic nezachrání ani sexy zadeček Kylie Minogue, která se zde také objeví. Na Blu-ray vydává 10. února studio Universal s DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem a poměrně bohatou výbavou: komentář režiséra, film o filmu, nepovedené a vynechané scény, scénář, scény z videohry, trailery a BD-Live.

Clerks 2: Muži za pultem (2006)

Filmy režiséra Kevina Smitha mají své skálopevné příznivce i stejně nadšené odpůrce, ať už díky pro někoho nezáživným kvantům dialogům, bizarním námětům nebo pestrému koloritu nezapomenutelných postav a postaviček. Komedií Clerks 2: Muži za pultem (Clerks II, FDb.cz) se vrací ke svým kořenům, tedy do devadesátých let, kdy za pouhých 27000 dolarů natočil svůj první, černobílý film Mladí muži za pultem. Volné pokračování navazuje právě na osudy postav jeho prvotiny, opět nechybí slovní humor, desítky popkulturních narážek a skutečně nezapomenutelné scény. Na Blu-ray vydává 10. února The Weinstein Company s Dolby TrueHD 5.1 zvukem, bonusy zatím nebyly upřesněny.

Náhle třicetiletá / Přes noc třicítkou (2004)

S pomocí kouzelného prášku se třináctiletá Jenna Rink (Jennifer Garner) přenese ze své otřesné pubertální přítomnosti do úžasné budoucnosti. Přes noc se stane okouzlující třicítkou se vším, co si kdy přála, ovšem s výjimkou svého nejlepšího kamaráda Matta. Navenek dospělá žena teď musí pomoci malé holce uvnitř najít skutečnou lásku, kterou tak nečekaně opustila. Nijak originální romantickou komedii Přes noc třicítkou (13 Going On 30, FDb.cz) vydává na Blu-ray Sony Pictures 20. ledna s MPEG-4 AVC obrazem a Dolby TrueHD 5.1 zvukem, jedinými v tuto chvíli ohlášenými bonusy jsou vynechané scény.

Zrádce (2008)

Jedno z vyšetřování zavede agenta FBI Roye Claytona (Guy Pearce) na stopu nebezpečného mezinárodního spiknutí. Podaří se mu najít spojitost mezi bývalým velitelem speciálních operací Samirem Hornem (Don Cheadle), útěkem z vězení v Jemenu, bombovým útokem v Nice a loupeží v Londýně, ale současně se vynořuje i řada protichůdných důkazů. Thriller Zrádce (Traitor, FDb.cz) vydává na Blu-ray 19. prosince Anchor Bay Entertainment s MPEG-4 AVC obrazem, Dolby TrueHD 5.1 zvukem, audiokomentářem režiséra a herců, dvěma dokumenty, trailerem a BD-Live.

Světla páteční noci (2004)

Světla páteční noci (Friday Night Lights, FDb.cz) vypráví o partě kamarádů, kteří jsou nejlepším týmem amerického fotbalu v historii Texasu a mají před sebou sezónu 1988. Pro mladíky z mužstva znamená každý zápas šanci vymanit se z pout maloměsta a naplnit prchavý sen sportovní slávy, jejíž vrchol mohou dosáhnout ještě než jim bude osmnáct let. Drama ze sportovního prostředí vydává na Blu-ray 6. ledna studio Universal s DTS-HD Master Audio 5.1 zvukem, komentářem režiséra a scénáristy, vynechanými scénami, několika dokumenty a BD-Live.

Pretty Woman (1990)

Hollywood. Vivian šlape chodník a sní o princi na bílém koni. Jednoho večera se náhodnou seznámí s krásným, osamělým a trochu tajemným milionářem Edwardem Lewisem, který ji odvede do přepychového hotelového apartmá, Nechá ji v klidu vyspat a ráno jí udělá překvapivou nabídku… Příběh legendárního filmu jistě není třeba nijak dlouze představovat, stal se jakýmsi etalonem mezi romantickými komediemi. Na Blu-ray vydává 10. února (těsně před Valentýnem…) Disney, žádné další podrobnosti zatím nebyly oznámeny.

Amusement (2008)

Dlouho ohlašovaný horor Amusement potkal nezáviděníhodný osud – téměř dva roky byl přetáčen a přestříháván, jeho kinopremiéra byla pětkrát odložena, až nakonec zamířil přímo na video. Temný příběh má pojednávat o ženě, traumatizované vzpomínkami na své dětství, ve kterých mimo jiné figuruje i zlý klaun a starý hotel… Na Blu-ray vydává 20. ledna studio Warner s VC-1 obrazem, Dolby TrueHD 5.1 zvukem a dosud neohlášenými bonusy.

Lakeview Terrace (2008)

Thriller Lakeview Terrace (FDb.cz) nese název po čtvrti v Los Angeles, kterou přehaným způsobem ochraňuje až terorizuje černošský policista (Samuel L. Jackson). Mladý rasově smíšený pár, který se čerstvě přistěhoval, se ale rozhodne bránit a problémy na sebe nenechají dlouho čekat… Na Blu-ray vydává 13. ledna Sony Pictures s MPEG-4 AVC obrazem a Dolby TrueHD 5.1 zvukem, dvouvrstvý 50 GB disk bude vyplňovat ještě audiokomentář tvůrců, vynechané scény a tři dokumenty o natáčení.

Horší už to nebude (2006)

Po deseti letech usilovné práce je spisovatelka Karen Eiffel téměř na konci své poslední a možná nejlepší knihy. Jejím jediným úkolem zůstává vymyslet, jak zabít hlavní postavu, Harolda Cricka. Karen však nemá ani tušení, že Harold Crick z nevysvětlitelných důvodů žije ve skutečném světě… a najednou slyší její slova. Kvalitní komedie Horší už to nebude (Stranger Than Fiction, FDb.cz) už na Blu-ray vyšla před rokem, přesto studio Sony Pictures na 2. prosince přichystalo novou, speciální edici. Ta by měla oproti prvnímu vydání navíc obsahovat audiokomentáře, vynechané scény, prodloužené scény a zřejmě i nový obrazový přepis (původní byl MPEG-2).

