Apple prý přiobjednal 60 milionů OLED panelů od Samsungu

Apple se údajně znovu obrací na svého tradičního rivala, jihokorejský Samsung, a na základě nové smlouvy od něj kupuje dalších 60 milionů OLED panelů v hodnotě 4,3 miliardy dolarů.

Pokud se zpráva potvrdí, pak by Samsung mohl Applu dodat celkem 160 milionů OLED panelů pro příští iPhone, z nichž 100 milionů bylo ošetřeno v rámci jiné smlouvy z loňského roku.

Apple iPhone 8 by měl být prvním iPhonem disponujícím zobrazovací technologií OLED, ačkoliv se dosud mělo za to, že lepší panel bude výsadou pouze prémiové verze tohoto modelu, který by mohl nést název iPhone X.

Vzhledem k oné další dodávce a velké pravděpodobnosti, že Samsung není jediným dodavatelem OLED (jedním z dalších dodavatelů by mohl být LG), je však možné, že by se OLED technologie mohla rozšířit i na levnější modely letošní řady. Další možností je, že se druhému dodavateli zkrátka nepodařilo uspokojit poptávku Applu, a tak Samsung jen zaplnil vzniklou mezeru.

Ať tak či tak, rivalové obou gigantů mohou očekávat nedostatek OLED panelů na trhu pro svá zařízení, neboť Apple a Samsung budou mít zkrátka přednost.

Zdroj: Techspot.com