Apple chystá novou generaci AirPodů

Sehnat bezdrátová sluchátka AirPods od Applu bylo přes Vánoce ještě složitější než kdy jindy. A poptávka po nich je i nadále vysoká, přestože už jsou na skladě.

V průběhu uplynulého roku rostl segment nositelných zařízení (wearables) od Applu o 70 procent a očekává se jeho další růst.

Vzhledem k nadmíru úspěšným prodejům AirPods teď Apple chystá jejich druhou generaci s vylepšeným hardwarem. Verze vybavená upgradovaným bezdrátovým čipem by mohla být k dispozici ještě letos. Po druhé variantě by mohla přijít i třetí, která je aktuálně ve vývoji a k funkcím by mohla přibýt odolnost proti vodě (ale pozor, neplést s vodotěsností).

Jednou z novinek pro letošní rok by mohla být podpora hlasového ovládání digitální asistentky Siri podobně jako u iPhonu (v současné době je k vyvolání asistentky nutné poklepání na AirPods). Problémem hlasové aktivace jakéhokoliv digitálního asistenta je okolní hluk, takže finální implementace novinky může ještě chvilku trvat.

Kromě samotných sluchátek bude v letošním roce aktualizována i nabíjecí krabička, která už sama nebude potřebovat kabel – i krabičku totiž bude možné nabíjet bezdrátově. Máme-li se orientovat podle iPhonu X, pak by mohla podporovat standard Qi.

Zdroj: Techspot.com